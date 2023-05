Jens Spahn redet bei Markus Lanz Klartext: Die aktuelle Flüchtlingspolitik funktioniert nicht

Deutschland - Klare Ansage des ehemaligen Gesundheitsministers! In der Talkshow " Markus Lanz " nahm der Bundestagsabgeordnete Jens Spahn (42, CDU) in puncto Migrationsfragen kein Blatt vor den Mund. Doch neben viel Kritik äußerte der Unions-Politiker auch Mitgefühl und stellte klare Forderungen.

CDU-Politiker Jens Spahn (42) scheute sich nicht vor hitzigen Diskussionen bei Markus Lanz. © Michael Kappeler/dpa

Am gestrigen Donnerstagabend waren neben Spahn auch Nahost-Expertin Kristin Helberg (50), Migrationsforscher Gerald Knaus (53) und Publizist Wolfram Weimer (58) zu Gast bei Talkmaster Markus Lanz (54).



Thema der Sendung war die wieder aufflammende Migrationskrise in Deutschland und der EU, das bot jede Menge Sprengstoff-Potenzial.

Von Lanz auf den großen Migrationsgipfel angesprochen, geriet Spahn zum ersten Mal so richtig in Wallung. Die Ergebnisse des Gifpels hätten den CDU-Mann gar nicht überzeugt, außerdem ginge Spahn vieles in der deutschen Politik zu langsam.

Dazu hatte der ehemalige Gesundheitsminister eine unmissverständliche Botschaft im Gepäck: Asylanträge müssten künftig bereits in den Heimatländern der Flüchtlinge gestellt werden und nicht erst beim Betreten europäischen Bodens.

Dieser Vorschlag bei den anderen Teilnehmern der Runde nicht gerade auf Begeisterung. Vor allem Politikwissenschaftlerin Kristin Helberg lieferte sich daraufhin hitzige Wortgefechte mit Spahn und warf ihm vor, nicht genug zwischen Asyl und Migration differenzieren zu wollen.