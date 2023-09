Spahn nimmt Ampel in die Mangel: "Ernsthaft über Regierungsfähigkeit nachdenken!"

Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (43, CDU) nutzte die Haushaltssitzung im Bundestag für massive Kritik an der Ampel-Regierung. © Kay Nietfeld/dpa

"Denn das Problem ist nicht, dass wir eine Krise haben, die den großen Schulterschluss benötigt. Das Problem ist, dass wir eine Regierung haben, die in der Krise nicht funktioniert. Der Deutschlandpakt ist in Wahrheit ein Misstrauensvotum des Kanzlers gegen seine eigene Koalition", sagte Spahn am Donnerstag im Bundestag.

In der Sitzung, in welcher eigentlich der Haushaltsentwurf für das Wirtschaftsministerium beraten werden sollte, nahm der ehemalige Gesundheitsminister die Regierung um Minister Robert Habeck (54, Grüne) ordentlich in die Mangel.

Als Regierung nun die Länder und die Opposition um Zusammenarbeit zu bitten, sei laut Spahn nicht mehr als ein "PR-Gag".

"Das, was uns gestern im Nachgang als Deutschlandpakt verkauft werden sollte, ist doch eigentlich nur ein Päktchen, ein Bonsai-Paket. Eine Auflistung von Projekten, bei denen Sie seit Monaten nicht vorankommen; Vorschläge der Länder, die bisher doch an Ihnen scheitern."