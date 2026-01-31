Kevin Kühnert kritisiert Versorgungssystem für Ex-Politiker: "Skandalös"

Berlin - Der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert (36) hält seine Versorgungsansprüche als ehemaliger Bundestagsabgeordneter für viel zu hoch.

"Skandalös" nennt Ex-SPD-Frontmann Kevin Kühnert (36) seine Altersentschädigung als früherer Abgeordneter. © Philipp Znidar/dpa

Das Versorgungssystem für Politikerinnen und Politiker sei "vollkommen ungerecht", sagte Kühnert in der Online-Sendung "Berlin Sandmann". Er sei knappe vier Jahre im Parlament gewesen und werde "alleine für diese kurze Zeit im Bundestag" im Rentenalter monatlich 800 oder 900 Euro bekommen. "Das finde ich, ehrlich gesagt, skandalös".

Auf Nachfrage präzisierte Kühnert: "Das ist viel zu viel". Angestellte kämen für eine vergleichbare Beschäftigungszeit auf 200 bis 300 Euro. "Das ist auch völlig ausreichend."

Bei Abgeordneten ist die Altersentschädigung Bestandteil der grundgesetzlich zustehenden Bezüge, die die Unabhängigkeit der Parlamentarier sichern sollen. Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung werden für sie während der Abgeordnetentätigkeit nicht abgeführt.

Außerdem berichtete der ehemalige Politiker, der auch mit sozialistischen Thesen für Wirbel gesorgt hatte, dass er inzwischen am Aktienmarkt Geld in ETF-Fonds angelegt habe – anders als in seiner Zeit als Politiker, in der er "eine Korrumpierung von sich selbst" habe verhindern wollen. Seit einigen Monaten arbeitet der frühere SPD-Politiker als Lobbyist für alternative Finanzpolitik beim Verein "Bürgerbewegung Finanzwende".

In der aktuellen Renten-Reformdiskussion kritisierte Kühnert, dass oft nur über ein höheres Rentenalter und Leistungskürzungen geredet werde. Der 36-Jährige sitzt in einer erst vor wenigen Tagen einberufenen Rentenkommission des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB).