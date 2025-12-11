Kevin Kühnert mischt wieder mit: Ex-SPD-General kämpft gegen die Finanz-Elite!

Berlin - Nach einiger Zeit abseits des politischen Rampenlichts will Ex- SPD -Generalsekretär Kevin Kühnert (36) wieder Einfluss nehmen – gemeinsam mit einer Bürgerinitiative.

Kevin Kühnert (36) möchte bei der Bürgerinitiative dazu beitragen, "dass dieses Mammutprojekt gelingt". © Sina Schuldt/dpa

Der frühere Bundestagsabgeordnete wird Lobbyist für alternative Finanzpolitik, wie die BILD erfuhr.

Bei der Bürgerbewegung Finanzwende wird der 36-Jährige künftig den Bereich Steuern, Verteilung und Lobbyismus führen. "Finanzwende ist auf dem besten Weg, ein effektives Gegengewicht der Finanzlobby zu werden – und ich möchte aktiv dazu beitragen, dass dieses Mammutprojekt gelingt", so der ehemalige SPD-Generalsekretär.

Er ist der Meinung, dass extreme Ungleichheit nicht nur Lebenschancen verbaut, sondern sie auch zunehmend Debatten in Medien und Politik verzerrt.



Nun wolle er sich gegen den globalen Reichtum stellen, der als Machtinstrument missbraucht werde.

Die Bürgerinitiative habe über 17.000 Mitglieder und setzt sich für stabilere, faire und nachhaltige Finanzmärkte ein. Der ehemalige Grünen-Abgeordnete Gerhard Schick (53) gründete den Verein 2018.