Markus Söder feuert wegen Migrationspolitik in Richtung Scholz: "Meister des Schweigens"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) hat eine klare Meinung - und hält mit dieser entsprechend auch nicht hinter dem Berg. © Peter Kneffel/dpa

Scholz tue in der Krise das, was er am besten könne: Er sei ein "Meister des Schweigens", sagte der bayerische Ministerpräsident am heutigen Samstagmittag auf einem CSU-Parteitag in München.

Dabei brauche es jetzt eine entsprechende politische Gestaltung. "Die Lage ist zu ernst, um zu schweigen." Und über Faeser sagte Söder: "Sie irrlichtert, sie wirkt zunehmend überfordert."

Söder forderte erneut eine "Integrationsgrenze", anders ließen sich die Herausforderungen nicht stemmen. Man sage Ja zu Humanität, aber Nein zu unkontrollierter Zuwanderung nach Deutschland.