Vor der Bundestagswahl hat CSU-Chef Markus Söder eindringlich zu einem Regierungs- und Richtungswechsel in Deutschland aufgerufen.

Von Christoph Trost, Marco Hadem

München - In rund zwei Monaten geht es nach dem Kollaps der Ampel bereits an die Urnen! Vor der Bundestagswahl hat CSU-Chef Markus Söder (57) eindringlich zu einem Regierungs- und Richtungswechsel in Deutschland aufgerufen.

Markus Söder (57, CSU, r.) hält wenig von Olaf Scholz (66, SPD) - und strebt einen kompletten Politikwechsel in Deutschland an. © Sven Hoppe/dpa Pool/dpa Nach dunklen Jahren der Ampel gebe es endlich eine Chance auf einen Neuanfang, sagte Söder bei einer CSU-Delegiertenversammlung in München. "Deutschland muss wieder in Ordnung gebracht werden." An die Adresse von Olaf Scholz (66, SPD) gerichtet, rief Söder gewohnt lautstark: "Olaf Scholz soll in Pension gehen und uns die Chance geben, Deutschland wieder neu aufzustellen." Ebenjene Ampel hinterlasse einen faktischen und psychologischen Scherbenhaufen, sagte Söder. "Statt Hoffnung Depression, statt internationaler Anerkennung Isolation." Die drei Ampel-Parteien hätten es schlichtweg nicht geschafft, ihre großen Versprechen zu erfüllen. Die Parteien hätten "in dieser historischen Herausforderung versagt". Markus Söder Er braucht sie, stellt aber Bedingungen: Söder über SPD-Koalition im Bund Deutschland müsse endlich wieder Führung, Kraft und Verlässlichkeit vermitteln. Deshalb brauche es einen Wechsel.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder laut eigener Aussage auch kein Freund der SPD