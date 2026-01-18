Entgleisung bei der Grünen Jugend: Markus Söder als "H*rensohn" bezeichnet
München - Ob das Konsequenzen haben wird? Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga (23) ließ auf Instagram jede Hemmung fallen und beschimpfte Markus Söder (59) mit einem der übelsten Schimpfwörter der deutschen Sprache.
In einem Instagram-Reel bewegt sich Bobga zu einem Song des Rappers "Haftbefehl". Zur Zeile "Dass du ein H*rensohn bist, hatten wir schon mal" erscheint dabei ein Foto des bayerischen Ministerpräsidenten auf dem Bildschirm.
Doch damit nicht genug, denn Bobga teilt noch weiter aus. "Verschon mich mal, bei deiner Politik wird mir schlecht - katastrophal", heißt es in dem eingeblendeten Text.
Brisant: Bobga ist erst seit Oktober 2025 Bundessprecher der Grünen Jugend. Er studiert Migration und interkulturelle Beziehungen an der Universität Osnabrück.
Schon Bobgas Vorgängerin Jette Nietzard (27), die immer wieder durch kontroverse Aussagen auf sich aufmerksam machte, hatte Söder öffentlich als "Hundesohn" bezeichnet.
Söder hatte kürzlich den Vorschlag gemacht, kleine und wirtschaftlich schwache Bundesländer mit großen zusammenzulegen. Das schien dem Nachwuchs-Chef der Grünen ganz und gar nicht zu schmecken.
Doppelmoral bei den Grünen?
Interessant: Ausgerechnet die Grünen legen eigentlich viel Wert darauf, Hass und Hetze im Netz zu bekämpfen. Ex-Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (56) hatte sogar Hunderte Anzeigen wegen Hassnachrichten erstatten lassen. Zur neuesten Entgleisung ihres Jugend-Chefs schweigt sich die Partei aber bislang aus.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann (50) sprach von einem "neuen Tiefpunkt" und forderte Bobga auf, sich bei Söder zu entschuldigen und das Video zu löschen. "Wer so etwas sagt, ist nicht länger tragbar", so Hoffmann.
Titelfoto: Michael Matthey/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa