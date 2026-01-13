Hymnenpflicht an deutschen Schulen: Söder fordert rasche Umsetzung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) will die vorgeschlagene Hymnenpflicht bei Schulabschlüssen rasch umsetzen.

Von Christoph Trost Bad Staffelstein - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) will die von seiner Partei vorgeschlagene Hymnenpflicht bei Schulabschlüssen rasch umsetzen. Möglichst schon zum Schuljahresende sollten die Hymnen gespielt oder gesungen werden.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59) fordert eine rasche Umsetzung der Hymnenpflicht. © Pia Bayer/dpa Kultusministerin Anna Stolz (43, Freie Wähler) unterstützt das Vorhaben, die Hymnen in den Schulen präsenter zu machen. "Letztendlich ist es aber nicht entscheidend, dass die Hymnen zu bestimmten Anlässen immer verpflichtend gesungen werden, sondern dass die jungen Leute die Werte, um die es geht, verstehen und verinnerlichen", betonte sie auf Anfrage. Die CSU hatte auf ihrem Parteitag im Dezember einstimmig für eine Forderung der Jungen Union votiert, wonach bei gesellschaftlichen Anlässen wie der Verleihung von Schul- und Berufsabschlüssen in Deutschland verpflichtend die Nationalhymne, die Europahymne und in Bayern auch die Bayernhymne gespielt werden sollen. Markus Söder Wegen Israel: Söder stellt deutsche Teilnahme am ESC infrage "Das ist ja nun wirklich kein echter, großer Akt", sagte Söder nun. "Die Hymnen müssen nicht neu gedichtet werden, fast jeder hat sie schon einmal gesungen."

Und was bei Fußballspielen kein Problem sei, könne in der Schule ja nicht falsch sein, argumentierte der Ministerpräsident. Das sei ein kleines Signal zum Teambuilding in einem Land. Es sei ihm lieber, die Hymnen zu singen, als viele Stunden darüber zu diskutieren. CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek (60) stellte eine rasche und unbürokratische Umsetzung in Aussicht. Dies sei ohne Gesetzesänderung über ein Schreiben des Kultusministeriums möglich.

Hymnen sollen für "Gänsehautmomente" bei Abschlüssen sorgen

Anna Stolz (43) befürwortet die Hymnenpflicht. © Peter Kneffel/dpa

Auch Kultusministerin Stolz verwies auf den "Gänsehautmoment" beim Abspielen der Hymne bei Länderspielen oder Zeugnisverleihungen. "Gerade für unsere jungen Leute ist es wichtig, dass sie sich mit den Werten unserer Gesellschaft verbunden fühlen und Zusammenhalt erleben." Deshalb sollten die Hymnen auch bei Abschlusszeugnisveranstaltungen gespielt und gemeinsam gesungen werden. Denkbar sei es auch, die Hymnen in der Verfassungsviertelstunde zu thematisieren oder einen Wettbewerb zur besten musikalischen Darbietung auszurichten. Trotz Söders Wunsch nach einer raschen Umsetzung beharrte Stolz aber auf ihrer Position, mit den Beteiligten in einen Dialog zu treten. "Die Umsetzung möchte ich gerne mit der Schulfamilie diskutieren, um die besten Ideen zu finden." Letztendlich gehe es um die Werte, die dahinterstünden. Man werde den Austausch "in den nächsten Wochen" beginnen, hieß es aus dem Kultusministerium. "Die verpflichtende Einbindung in die Abschlussfeiern wird dann zu gegebener Zeit auch entsprechend geregelt werden."

Wie Schulen bisher mit dem Spielen von Hymnen umgehen