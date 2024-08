Markus Söder der "größte Trottel": Haben diese Worte ein Nachspiel?

Markus Söder (57, CSU) will sich nicht alles gefallen lassen. © Joerg Carstensen/dpa

Das entsprechende Ermittlungsverfahren wird von der Generalstaatsanwaltschaft München geführt. Das bestätigte die Behörde auf eine dpa-Anfrage.

Der frühere Politiker Grosz, der in Deutschland der AfD nahesteht, hatte in einer im österreichischen Fernsehen 2023 ausgestrahlten Show über Söder gesagt: "Ich leg' noch einmal 36.000 Euro drauf und sag noch einmal, dass es der größte Trottel ist, der mir je in meinem ganzen Leben begegnet ist."

Grosz war bereits zuvor als Gast beim politischen Aschermittwoch der AfD Anfang des Jahres 2023 in Niederbayern ausfällig gegenüber Söder geworden und hatte den bayerischen Ministerpräsidenten damals unter anderem als "Södolf" bezeichnet.

Das Amtsgericht Deggendorf hat Grosz deshalb zu einer Geldzahlung von knapp 15.000 Euro verurteilt. Zuvor hatte Grosz sogar einen Strafbefehl über 36.000 Euro erhalten, gegen den er Einspruch eingelegt hatte. Auch gegen das Urteil ging er in Berufung, ein Termin für diese Verhandlung ist nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft nicht bekannt.