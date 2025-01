CDU-MP schießt gegen Markus Söder: "Einfach den Mund halten"

Kiel/München - In der unionsinternen Debatte über den Umgang mit den Grünen hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (51, CDU ) zum Wahlkampfauftakt CSU -Chef Markus Söder (58) mit scharfen Worten zur Zurückhaltung aufgefordert.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (51, CDU, r.) kritisiert CSU-Chef Markus Söder (58) für seine Wahlkampfstrategie. © Christian Charisius/dpa, Peter Kneffel/dpa (Bildmontage)

"Söder sagt immer, es gibt in der CDU Leute, die schwärmen von Schwarz-Grün im Bund. Ich kenne niemanden", sagte Günther in der ZDF-Sendung Markus Lanz am Dienstag.

Söder behaupte das aber, um dann zu sagen, er sei derjenige, der es verhindern werde. "Anstatt einfach den Mund zu halten und zu sagen, wir kämpfen für eine starke CDU. Und eine starke CSU."



"Markus Söder führt diese Diskussion mit sich selbst", sagte Günther weiter. "Das ist ja ein beliebtes Stilmittel in der Politik, dass man immer behauptet, dass es eine Gegenposition gibt, um dann sich selbst als Fels in der Brandung darzustellen", so der Politiker. "Debatten mit sich selbst zu führen, ist im Wahlkampf nie klug."

Der bayerische Ministerpräsident hatte sich immer wieder gegen eine Koalition mit den Grünen ausgesprochen. Aus seiner Sicht sind die Grünen der Hauptgrund für die wirtschaftlich schwierige Lage Deutschlands.