Selfies, Songs und Schnitzel: Markus Söder verteidigt seinen Social-Media-Kurs

München - Gesangseinlagen, Parteitagsreden und Essensfotos unter dem Hashtag #söderisst: Markus Söder (58, CSU ) ist in sozialen Medien einer der am meisten geklickten deutschen Politiker. Manche seiner Posts sorgen aber auch für Kritik und Kopfschütteln. Der CSU-Chef rechtfertigt sich.

Markus Söder (58, CSU) gehört zu den wenigen Politikern, die Social Media erfolgreich nutzen. © Fabian Sommer/dpa

"Kommunikation findet immer mehr in sozialen Medien statt. Der Staatsmann ist in der analogen Welt immer erkennbar, in der digitalen geht es aber auch um die Reichweite von Botschaften", sagte der bayerische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur.

"Die erzielt man auch durch unterhaltsame Posts - das ist oft eine Gratwanderung zwischen zu viel und zu wenig. Deshalb ist das Auftreten in den sozialen Medien immer eine Frage der richtigen Dosierung."

Generell gelte, dass in den sozialen Medien alles freier sei. "Es ist eine völlig andere Welt als die, die wir bisher kannten. Am Ende geht es um Wirksamkeit: Popularität führt zu Bindekraft. Daneben muss aber auch die reale Politik funktionieren." Das sei in Bayern der Fall.

Söder betonte: "Jede Kommunikation, die Menschen erreicht, ist wichtig. Im Netz tobt rund um die Uhr eine Schlacht der Meinungen - da muss man Präsenz zeigen." Gerade die Jüngeren informierten sich über Tiktok, Instagram oder X.

"Heute gewinnt man keine Wahl ohne Social Media. Auch Zeitungen kommen nicht mehr ohne Social Media aus", argumentierte der Vorsitzende der CSU.