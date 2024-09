Söder schießt weiter und will Rücktritt von Habeck - und argumentiert mit eigenen Pannen

Will weiterhin allen anderen den Schwarzen Peter zuschieben: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU). © Peter Kneffel/dpa

Die Rücktrittsankündigung der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang (30) und Omid Nouripour (49) sei "nichts anderes als ein Bauernopfer", sagte er in Berlin. Zuletzt hatte er sich selbst teils spöttisch über diese Personen geäußert.

Dass der Grünen-Bundesvorstand im November komplett zurücktreten wolle, zeige, "dass die Ampel in sich zerfällt".



Grund für die sinkende Akzeptanz der Grünen seien nicht Fehler der Parteispitze, sondern das Regierungshandeln. Habeck persönlich sei verantwortlich für den wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands.

Das Problem an Söders populistischer These: Ausgerechnet Bayerns Wirtschaft schrumpft laut aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts in Fürth überdurchschnittlich schnell im Vergleich zu den anderen Bundesländern.

Doch der CSU-Chef legt nach: Dass Subventionen keine Lösung seien, habe unter anderem der Fall Intel gezeigt. Habecks Rücktritt sei "fällig und Neuwahl bei der Ampel auch - Punkt", so Söder.