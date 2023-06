20.06.2023 18:50 815 Sachsens MP Kretschmer bezwingt mit Kanu-Weltmeister Markkleeberger Wellen

Gemeinsam mit Kanu-Weltmeister Franz Anton stach Ministerpräsident Michael Kretschmer am heutigen Dienstag in die Fluten des Kanuparks am Markkleeberger See.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Gemeinsam mit Kanu-Weltmeister Franz Anton (33) stach Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) am heutigen Dienstag in die Fluten. Im Olympia-Boot des Profis bezwang das Duo die Wellen des Kanuparks am Markkleeberger See. Zu seiner Sicherheit holte sich Michael Kretschmer (48) Kanu-Weltmeister Franz Anton (33) mit ins Boot. © markleeberg.de Um an einer Kabinettssitzung mit den Ressortministern der Sächsischen Staatsregierung teilzunehmen, besuchte Kretschmer am heutigen Dienstag Markkleeberg. Doch bevor die Pflicht rief, genehmigte sich der gebürtige Görlitzer noch eine Abkühlung mit viel Action im Kanupark des Markkleeberger Sees. "2019 war ich das erste Mal hier in dieser außergewöhnlichen Sportstätte. Beim Kanu-Slalom Weltcup habe ich gesehen, wie artistisch sich die Sportlerinnen und Sportler in den Walzen und Stromschnellen des Wildwassers bewegen und war begeistert", so Kretschmer. "Das wollte ich auch unbedingt einmal probieren!" Zu seiner Sicherheit habe er sich professionelle Verstärkung mit ins Boot geholt. Wildwasser-Spaß mit professioneller Unterstützung Nach einer Einweisung und einigen Paddel-Übungen ging es für den Ministerpräsidenten schon in auf die Strecke des Kanu-Parks. © Facebook/Kanupark Markkleeberg Franz Anton, zweifacher Weltmeister im Kanu-Slalom, startet in der Regel für den Leipziger-Kanu-Club oder die deutsche Nationalmannschaft. Seit 17 Jahren trainiert er nun in Markkleeberg. Die Anfrage seitens der sächsischen Staatskanzlei habe ihn überrascht:

"Das war schon eine sehr ungewöhnliche Anfrage. Einerseits ist eine Trainingseinheit um 6 Uhr früh auch für mich nicht alltäglich und andererseits hatte ich auch noch nie einen Ministerpräsidenten in meinem Boot", erklärte der 33-Jährige. "Aber ich freue mich sehr über das Interesse seitens Herrn Kretschmer am Kanusport sowie mit den sächsischen Athleten in Austausch zu treten." Nach einer ausführlichen Einweisung und einigen Paddel-Übungen im ruhigen Gewässer ging es für den Ministerpräsidenten im Olympia-Boot des Profis schon auf die Strecke. "Ein unglaubliches Erlebnis! Es ist beeindruckend, welche Kraft wildes Wasser hat und wie man dieses mit den richtigen Paddelschlägen bezwingen kann", staunte der 48-Jährige abschließend. "Es ist zwar anstrengend, macht aber auch unheimlich viel Spaß." Wie der Tag für den Ministerpräsidenten weiter ging Nach dem Wildwasser-Spaß ging es für Kretschmer beim Arbeitsfrühstück mit Landrat Henry Graichen (46, CDU) und Wirtschaftsvertretern des Landkreises Leipzig im Restaurant der Kanu-Wildwasser-Terrasse weiter. Im Anschluss folgte die von Kretschmer einberufene Kabinettssitzung mit den Ressortministern im Markkleeberger Rathaus.

Titelfoto: Bildmontage: markleeberg.de