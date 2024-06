Der Bundeskanzler hat Geburtstag: Olaf Scholz wird 66!

Berlin - Großer Tag für den Bundeskanzler: Pünktlich zum EM-Eröffnungsspiel feiert Olaf Scholz am heutigen Freitag seinen 66. Geburtstag!

Seinen Ehrentag verbringt Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) beim G7-Gipfel in Italien. © Alex Brandon/AP/dpa

Genau 66 Jahre ist es her, dass Scholz in Osnabrück das Licht der Welt erblickte. Heute steht er an der Spitze der Bundesrepublik.

Als Kanzler bleibt bekanntermaßen wenig Zeit für ausgelassene Geburtstagspartys mit all seinen Freunden. Doch den SPD-Politiker hätte es an seinem Ehrentag auch schlechter treffen können!

Gemeinsam mit weiteren Regierungschefs wird Scholz am heutigen Freitag nämlich weitere Stunden im italienischen Bari verbringen, wo derzeit der G7-Gipfel stattfindet.

Neben Topfschlagen, Sackhüpfen, Eierlaufen und wichtigen politischen Entscheidungen dürften die Partygäste um Joe Biden (81), Emmanuel Macron (46) und Giorgia Meloni (47) sicherlich auch das ein oder andere Geschenk für Scholz eingepackt haben.

Auch wenn der 66-Jährige seinen Geburtstag nicht mit einem Besuch im Stadion zum EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland würdig abrunden kann, könnte ein Sieg der deutschen Mannschaft die angespannte Stimmung nach den letzten Wahlergebnissen sicherlich noch etwas aufhellen.