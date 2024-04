"Ich tanze nicht. Versprochen": Bundeskanzler jetzt auf TikTok

Der Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) sammelt nun erste TikTok-Erfahrung. © dpa/Daniel Reinhardt

Am heutigen Montag ging der TikTok-Kanal "@TeamBundeskanzler" online.

Dort zeigt das Team rund um Olaf Scholz die Arbeit des Kanzlers und informiert über die Bundesregierung. Außerdem wird es einen Blick hinter die Kulissen des Regierungsalltags geben.

Vor allem richtet sich der Kanal an jüngere Nutzer und soll das Politikverständnis erleichtern. Es wird Raum für Fragen, Kommentare und Anregungen geben.

"Ich tanze nicht. Versprochen. #TikTok", schrieb der Regierungschef am Vormittag auf X. Auch wenn der Bundeskanzler keine Tänze veranstaltet, scheint der Account anzukommen. Der 65-Jährige sammelt immer mehr Follower. Bereits in den ersten zwei Stunden konnte der Kanal rund 2800 Menschen erreichen.

Ein erstes TikTok-Video ist bereits online. Dort wird der Ausblick aus dem Kanzlerbüro gezeigt, am Ende sieht man, wie Scholz am Schreibtisch sitzt und in die Kamera lächelt.