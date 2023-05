Schock-Moment am Flughafen Frankfurt: Mann stürmt auf Bundeskanzler zu und umarmt ihn

Frankfurt am Main - Es war eine äußerst brenzlige Situation: Einem Autofahrer gelang es, sich mit seinem Wagen in der Mainmetropole Frankfurt unbemerkt in den Konvoi von Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) einzureihen. Auf dem Rollfeld des Flughafens kam es dann zur Eskalation: Der Mann stürmte zu Fuß auf den Kanzler zu und umarmte diesen - eine extrem gravierende Sicherheitspanne!