Per Online-Portal zum Sex mit Minderjährigen? Heftige Vorwürfe gegen FDP-Politiker!

Kassel - Es sind wahrhaft erschütternde Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben werden. Der hessische FDP-Politiker Björn S. (48) trat von all seinen Ämtern zurück. Der Grund hierfür soll der Verdacht auf Sex mit minderjährigen Mädchen sein.

Seine minderjährigen Sex-Partnerinnen soll der FDP-Politiker über eine Online-Plattform kennengelernt haben. © Montage: FDP Kassel-Land, 123RF/cbies

Den Stein ins Rollen brachte eine Investigativ-Recherche der SWR-Dokureihe "Vollbild". So hatte eine Reporterin des Formats sich auf der Online-Plattform "MySugardaddy.eu" als eine 17-jährige Teenagerin ausgegeben - zumindest für potenzielle, gut betuchte Interessenten.

Auf der Dating-Webseite, die schon des Öfteren in Verruf stand, dass Sex gegen Geld angeboten werde, machte die SWR-Reporterin ihr Alter Ego problemlos älter, als es war. Möglich war das vor allem aufgrund der oftmals kritisierten, fehlenden Altersprüfung des Seitenbetreibers.

Wer dann "anbeißen" sollte, sorgte jetzt für einen Polit-Skandal in Kassel.

So soll ausgerechnet Kreisvorsitzender und Ex-Bundestagsabgeordneter Björn S. mit der Fake-Teenagerin in Kontakt getreten und sie zu einem Sex-Treffen in Berlin gedrängt haben!

Darüber hinaus habe er explizit danach gefragt, ob sie die Pille nehme und welche sexuellen Handlungen ihre liebsten seien.