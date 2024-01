Politiker und Angehörige nehmen Abschied von Wolfgang Schäuble

Offenburg - Am Freitagmittag nehmen Spitzenpolitiker und Angehörige Abschied von Wolfgang Schäuble (†81). Schäuble war am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben . Nun wird er in seiner Heimatstadt Offenburg zu Grabe getragen.

Wolfgang Schäuble (†81) gehörte zu den einflussreichsten Politikern der vergangenen Jahrzehnte. © Marijan Murat/dpa

Schäuble wurde am 18. September 1942 in Freiburg geboren. Den studierten Juristen zog es früh in die Politik. 1965 trat er in die CDU ein. 1972 errang er erstmals ein Mandat für den Bundestag, dem er über ein halbes Jahrhundert bis zu seinem Tod angehörte. Jedes Mal holte er in seinem Wahlkreis Offenburg das Direktmandat.

In seiner Laufbahn hatte der Badener wichtige politische Ämter inne: Er war Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages. Niemand gehörte dem Parlament länger an als er.

Sein Wirken wurde zuletzt über die Parteigrenzen gewürdigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte Schäuble einen "Glücksfall für die deutsche Geschichte".