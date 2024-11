Politiker von CSU, FW und Grüne lassen sich gleiches Tattoo stechen: Das steckt dahinter

Mehrere bayerische Abgeordnete – hier Felix von Zobel (32, Freie Wähler) – haben sich ein gemeinsames Tattoo stehen lassen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Was klingt wie eine Geschichte aus einem Paralleluniversum, ist in München tatsächlich so passiert. Dabei haben sich die Politiker nicht (nur) zum Spaß für diese gemeinsame Aktion entschieden – bei der jeder gleich noch 100 Euro spendete.

Die Abgeordneten folgten dabei einer Einladung der Organisation Junge Helden e.V. und dem Patienten- und Pflegebeauftragten der Freien Wähler, Thomas Zöller (56).

Das Motiv für diese Aktion war von Anfang an vorgegeben: das sogenannte "OptInk"-Symbol. Was genau hat es aber damit auf sich? Dieses Zeichen besteht aus zwei Kreisen. Dabei wird einer der beiden jedoch in zwei Hälften geteilt – eine davon wandert zum anderen Kreis rüber.

Die geometrischen Formen bilden eine stilistische Darstellung für die Buchstaben "O" und "D" – also dem Akronym für "Organ Donor". Zu Deutsch: Organspender.