Nach Stadtteil-Fauxpas von Ricarda Lang: Grüne-Chefin verschlimmbessert ihren Fehler

Ricarda Lang lief auf Wahlkampf-Tour durch Dresden-Blasewitz. Auf Instagram veröffentlichte sie jedoch missverständliche Aufnahmen.

Von Chris Pechmann

Dresden - Die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang (30), hat am heutigen Mittwoch in Dresden ordentlich die Werbetrommel gerührt. In der Landeshauptstadt scheint sich die Politikerin jedoch anscheinend nicht allzu gut auszukennen ...

Ricarda Lang (30, l.) und Stellvertreterin Pegah Edalatian (44) auf Wahlkampf-Tour in Dresden. © Sebastian Kahnert/dpa In ihrer Story bei Instagram teilte Lang Clips, untertitelt mit den Worten: "Gemeinsam ging es durch die Neustadt, um die Dresdner auf die Landtagswahl am Sonntag aufmerksam zu machen und ins Gespräch zu kommen." Allerdings befand sich die gebürtige Baden-Württembergerin auf den von ihr geteilten Bildern gar nicht nördlich der Elbe. In den geteilten Ausschnitten ist zu sehen, wie Lang gemeinsam mit Stellvertreterin Pegah Edalatian (44) am Schillerplatz in Dresden-Blasewitz und an der Südseite des Blauen Wunders umherwandert, Gespräche führt und Flyer verteilt. Blasewitz ist allerdings ganz weit weg von der Neustadt. Aber: Die 30-Jährige war an diesem Tag wirklich noch in der Neustadt - das beweisen Bilder von Edalatian. Bodo Ramelow Thüringens MP Ramelow schießt gegen AfD-Spitzenkandidat: "Björn Höcke lügt!" Einige Stunden später wurde der kleine Fehler in ihrer Story verschlimmbessert. Der Stadtteil wurde zwar korrigiert, allerdings hieß es nun: "Gemeinsam ging es durch die Blasewitz, [...]." Nur kommt der Stadtteil ohne Artikel aus.

Aufnahmen, die Lang auf Instagram veröffentlichte, zeigten den Schillerplatz - der nicht in der Neustadt liegt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/ricardalang

Später folgte die fast richtige Korrektur. © Screenshot/Instagram/ricardalang

Lang ging auch am Blauen Wunder auf Stimmenfang. © Sebastian Kahnert/dpa

Auch Robert Habeck kommt nach Dresden