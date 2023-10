Kretschmann verteidigt Zusammenarbeit mit zwei Islamverbänden

Karlsruhe - Er nimmt einfach kein Blatt vor den Mund! Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (75, Grüne) verteidigt die Zusammenarbeit mit zwei Islamverbänden in der Stiftung für den islamischen Schulunterricht in Baden-Württemberg .

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (75, Grüne) nimmt aktuell häufiger Stellung zum Nahost-Konflikt. © Uwe Anspach/dpa

"Wenn mir dieses Modell zerschossen wird, wandert das wieder in den privaten Raum ab, in den wir keinen Einblick haben", sagte der Ministerpräsident in einem Interview mit den "Badischen Neuesten Nachrichten" (Karlsruhe) und der "Badischen Zeitung".

Angesichts der vielfachen Kritik an den Islamverbänden in Deutschland und deren Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas gegen Israel meinte er:

Das Ziel des islamischen Religionsunterrichts mit dem Stiftungsmodell des Landes sei es gerade, dass nicht die Organisationen Einfluss auf die jungen Leute bekämen, die antisemitisch und antiisraelisch seien.

Die Verbände, die nun in der Kritik stünden, seien nicht Teil der Stiftung.