Protest-Wähler oder einfach nur rechts? Über eine Politik, die seit 2013 nichts dazu gelernt hat!

Im TAG24-Wochenrückblick werden die wichtigsten politischen Ereignisse und aktuellen Entwicklungen in Deutschland auf kritische und humorvolle Weise behandelt.

Von Malte Kurtz

Berlin - Wieder neigt sich eine Woche dem Ende zu und mit ihr treten reihenweise politische Ereignisse ihren Weg in die Vergessenheit an. In diesem Wochenrückblick lässt TAG24-Redakteur Malte Kurtz (28) die politischen Highlights Revue passieren und betrachtet die Entwicklungen in Deutschland sowohl kritisch als auch mit einem Augenzwinkern.

Machtspiel Politik: Wozu Gegenargumente, wenn man beleidigen kann?

Dem Großteil der Leute dürfte inzwischen klar sein, dass die AfD rechts ist, wenn sie der Partei ihre Stimme geben. © Sebastian Gollnow/dpa Mal im Ernst, welcher Zuschauer des "heute journals" sitzt, übertrieben gesagt, vor seinem Fernseher und denkt sich nach dem ersten "-Innen", was Sprecherin Gundula Gause (58) an ein beliebiges Wort hängt: "So, jetzt reicht's. Jetzt wähle ich rechts." Indem die AfD als Partei dargestellt wird, die nur aufgrund von politischen Fehlern der anderen Parteien gewählt werde, entsteht nämlich der Eindruck, als wüssten die Wähler nicht, was sie eigentlich tun, wenn sie ihr Kreuz auf dem Wahlzettel setzen. Wähle ich die CDU, weil ich unzufrieden mit der Asylpolitik bin, dann folge ich schlüssigen konservativen Argumenten. Wähle ich aus demselben Grund die AfD, dann bin ich plötzlich Protest-Wähler. Dabei wäre ich in beiden Fällen einfach nur rechts. Politik Deutschland Auch bei ihm Vetternwirtschaft? Arbeitsminister Heil vergab Posten an seinen Trauzeugen Wenn mir eine Partei gegenübersteht, die sich gegen alles stellt, was ich politisch so verzapfe, dann beleidige ich doch nicht deren Wählerschaft, die ich eigentlich zurückgewinnen will. Es geht hier nicht darum, welche Seite besser ist, es geht hier vielmehr um das einfache politische Machtspiel, bei dem eine Seite derzeit massiven Protest zu spüren bekommt und versucht, sich statt mit inhaltlichen Gegenargumenten lieber mit kleinlichen Ausreden zu wehren.

Der Tweet der Woche!

Diese Crossover-Episode der Sesamstraße mit der Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (55, FDP) handelt nicht nur von einem Raketenantriebsschaden, sie ist einer. Sich als Bundesministerium für Bildung und Forschung anlässlich des internationalen Kindertages etwas einfallen zu lassen, ist ja sehr nobel, aber die Handlung ist einfach mega "cringe", wie die Kinder von heute sagen würden, nachdem sie den Clip auf ihrem 8-Zoll-Smartphone angeklickt haben.

TAG24-Redakteur Malte Kurtz (28) fasst die politischen Ereignisse der vergangenen Woche kurz und kritisch zusammen. © Eric Münch