Reaktionen auf US-Angriff: Wagenknecht spricht von Doppelmoral - Merz schweigt

Caracas/Berlin - Der US-Großangriff auf Venezuela schlägt auch in Deutschland hohe Wellen. Doch die Bundesregierung hüllt sich bisher in Schweigen.

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht (56) forderte von der Bundesregierung eine Verurteilung des US-Angriffs auf Venezuela. (Archivbild) © Jörg Carstensen/dpa

Weder Bundesaußenminister Johann Wadephul (62, CDU) noch Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) haben sich bisher zu der nächtlichen Militäroperation in Venezuela geäußert. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es lediglich, dass die Bundesregierung die Lage mit "größter Sorge" beobachte.

Das Schweigen kritisierte auch BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht (56): "Wo bleibt der Aufschrei der Bundesregierung? Dieser Angriff ist ein unprovozierter Völkerrechtsbruch und ein unverblümter Akt der Aggression!", schrieb sie in einem Beitrag auf X.

Mit Bezug auf die Haltung der Bundesregierung gegenüber dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine erklärte Wagenknecht, dass eine Nicht-Verurteilung des US-Angriffs der "endgültige Beleg" für eine "krasse Doppelmoral" sei.

Ähnliche Töne auch aus der Bundestagsfraktion der Linken: "Die Bundesregierung muss die Eskalationen Washingtons klar und unmissverständlich verurteilen, sich sofort für die Einberufung des UN-Sicherheitsrates einsetzen und auf Ebene der Vereinten Nationen eingreifen", erklärte der Vize-Fraktionschef Sören Pellmann (48) in einer Mitteilung am Samstag.

Laut Pellmann sei der US-Angriff auf Venezuela "völkerrechtswidrig" und "nicht hinnehmbar".