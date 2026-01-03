Reaktionen auf US-Angriff: Wagenknecht spricht von Doppelmoral - Merz schweigt
Caracas/Berlin - Der US-Großangriff auf Venezuela schlägt auch in Deutschland hohe Wellen. Doch die Bundesregierung hüllt sich bisher in Schweigen.
Weder Bundesaußenminister Johann Wadephul (62, CDU) noch Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) haben sich bisher zu der nächtlichen Militäroperation in Venezuela geäußert. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es lediglich, dass die Bundesregierung die Lage mit "größter Sorge" beobachte.
Das Schweigen kritisierte auch BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht (56): "Wo bleibt der Aufschrei der Bundesregierung? Dieser Angriff ist ein unprovozierter Völkerrechtsbruch und ein unverblümter Akt der Aggression!", schrieb sie in einem Beitrag auf X.
Mit Bezug auf die Haltung der Bundesregierung gegenüber dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine erklärte Wagenknecht, dass eine Nicht-Verurteilung des US-Angriffs der "endgültige Beleg" für eine "krasse Doppelmoral" sei.
Ähnliche Töne auch aus der Bundestagsfraktion der Linken: "Die Bundesregierung muss die Eskalationen Washingtons klar und unmissverständlich verurteilen, sich sofort für die Einberufung des UN-Sicherheitsrates einsetzen und auf Ebene der Vereinten Nationen eingreifen", erklärte der Vize-Fraktionschef Sören Pellmann (48) in einer Mitteilung am Samstag.
Laut Pellmann sei der US-Angriff auf Venezuela "völkerrechtswidrig" und "nicht hinnehmbar".
Angriff auf Venezuela: EU-Außenbeauftragte Kallas ruft zu Zurückhaltung auf
Auch aus der Führungsriege der Europäischen Union gab es bis zum frühen Samstagnachmittag nur eine zögerliche Reaktion.
Kommissions-Vizepräsidentin und Außenbeauftragte Kaja Kallas (48) teilte mit, dass die EU die Lage "aufmerksam" verfolge und zu "Zurückhaltung" aufrufe. Zugleich habe die Sicherheit der EU-Bürger in dem südamerikanischen Land derzeit die oberste Priorität.
Bezogen auf den festgenommenen und in die USA ausgelieferten Präsidenten Maduro schrieb Kallas: "Die EU hat wiederholt erklärt, dass Herrn Maduro die Legitimität fehlt und sich für einen friedlichen Machtwechsel ausgesprochen."
In der Nacht auf Samstag (Ortszeit) hatte das US-Militär die venezolanische Hauptstadt Caracas sowie umliegende Städte unter Beschuss genommen. Videoaufnahmen im Netz zeigen Explosionen und Hubschrauber. Laut Angaben der verbleibenden Regierung Venezuelas sollen im Zuge der Angriffe auch Soldaten und Zivilisten getötet worden sein.
Maduro wurde nach Angaben von US-Präsident Donald Trump (79) im Zuge der Operation festgenommen und in die USA ausgeliefert. Dort soll er wegen seiner angeblichen Verstrickungen in den Drogenhandel verurteilt werden.
