"Regierungs-Auftrag"? Deutschlands nervigste Formulierung!

Berlin - Nach der Wiederholungswahl in Berlin wird die politische Medienlandschaft Deutschlands, wie bereits nach der letzten Bundestagswahl 2021, von einem Wort geprägt - dem "Regierungsauftrag". Die Berliner CDU ist der Meinung, die Wähler hätten ihnen einen solchen Auftrag erteilt, doch darf man dieses Wort in Zeiten rückläufiger Wahlbeteiligungen überhaupt noch in den Mund nehmen?