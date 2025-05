Stiftungen in Sachsen-Anhalt werfen AfD nach "Stolz-Pass"-Idee Kulturkampf vor

Magdeburg - Mehrere Stiftungen in Sachsen-Anhalt haben der AfD vorgeworfen, die deutsche Geschichte für einen "identitären Kulturkampf" zu vereinnahmen.

Zahlreiche Stiftungen in Sachsen-Anhalt kritisieren das Vorhaben der AfD. (Symbolbild) © Carsten Koall/dpa

In einer gemeinsamen Stellungnahme kritisieren die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, die Stiftung Bauhaus Dessau, die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt und die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, dass die AfD-Landtagsfraktion einen "Stolz-Pass" einführen will.

Das Vorhaben ist Teil eines Antrags, mit dem die AfD die Werbekampagne des Landes mit dem Slogan "#moderndenken" durch das Motto "#deutschdenken" ersetzen will.

Ziel ist es, mit der Kampagne verschiedene touristische Orte und Themen zu bewerben. Mit der Stempelkarte "Stolz-Pass" soll es an den historischen Stätten Vergünstigungen geben.

Am Mittwoch ist eine Debatte im Landtag in Magdeburg dazu geplant.