Stolpert Innenministerin Faeser über Behauptungen von Jan Böhmermann?

Und ein schwerer Imageschaden für Schönbohm, der sieben Jahre lang die Amtsgeschäfte des BSI führte.

Nach Bekanntwerden der Blamage soll das SPD-geführte Innenministerium dann neue Gründe gesucht haben, um die Versetzung des Spitzenbeamten zu rechtfertigen.

"Maßgeblich für die Entscheidung, einen Wechsel an der Spitze des BSI herbeizuführen, war fehlendes Vertrauen in die Amtsführung von Herrn Schönbohm und in die Fähigkeit, das BSI stark als zentrale Cybersicherheitsbehörde in besonders herausfordernden Zeiten aufzustellen", zitiert die Welt einen Kontakt aus Kreisen des Ministeriums.

Der tatsächliche Grund für die Abberufung sei also politischer Natur, behauptet Schönbohms Anwalt. Schon länger sei der Spitzenbeamte einigen Kollegen wegen seines selbstbewussten Auftretens wohl ein Dorn im Auge gewesen.