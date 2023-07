Stopp von Verfassungsgericht: Koalition will Heizungsgesetz erst nach Sommerpause beschließen

Berlin - Eigentlich wollte die Ampel ihr umstrittenes Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause durch den Bundestag bringen - doch daraus wird nichts. Das Bundesverfassungsgericht schob dem Vorhaben am Mittwoch einen Riegel vor . Während die Union nun reden will, vertagte sich die Ampel auf nach der Sommerpause.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte CDU-Mann Thomas Heilmann (58). Der beantragte in Karlsruhe eine einstweilige Anordnung, um dem Bundestag die abschließende Beratung und Abstimmung über das Gesetz zu untersagen, so der Gesetzentwurf den Abgeordneten nicht mindestens 14 Tage vorher schriftlich vorliegt.

"Wir haben in der Ampel jetzt alle offenen Fragen zum Heizungsgesetz geklärt und sind damit vor der parlamentarischen Sommerpause einen großen Schritt weiter gekommen. Damit jede und jeder den Umstieg zum klimaneutralen Heizen schaffen kann, haben wir das Gesetz noch mal entscheidend verbessert", so SPD-Chef Lars Klingbeil (45) zu TAG24 .

Während die Ampel an ihr Gesetz nicht mehr rangehen will, bot CDU-Chef Friedrich Merz (67) gemeinsame Gespräche an.

Es gebe allen Grund, "inhaltlich sauber" zu beraten und vielleicht sogar auf das Ziel auszurichten, eine breite parlamentarische Mehrheit für einen "so tiefen Eingriff" in die privaten Haushalte in Deutschland zu bekommen, so Merz.

Erstmeldung: 6. Juli, 13.37 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 6. Juli, 17.09 Uhr.