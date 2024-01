Von wegen Entlastungen: So teuer wird 2024 für viele von Euch!

In seiner Neujahrsansprache versprach Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Entlastungen. © Markus Schreiber/POOL AP/AP

In seiner Neujahrsansprache hatte der Bundeskanzler vollmundig behauptet: "Unterm Strich entlasten wir auch weiterhin all diejenigen, die jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen, die unser Land am Laufen halten."

Vom 1. Januar an, so der Kanzler weiter, zahlten "Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland 15 Milliarden Euro weniger an Steuern".

Olaf Scholz bezog sich hierbei vermutlich auf die Einkommenssteuer, denn auf diesem Feld kommt es tatsächlich für viele Menschen zu Verbesserungen: Sie müssen weniger an die Staatskasse abtreten.

Doch wie in einer am gestrigen Dienstag veröffentlichten Studie des IW in Köln erklärt wird, stehen dem spürbare Mehrbelastungen an anderer Seite gegenüber.

Genannt werden etwa die steigenden Kosten für Kohlendioxid, steigende Netzentgelte und die Erhöhung der Mehrwertsteuer für Gas, was Energieverbrauch insgesamt teurer werden lässt.