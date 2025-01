Bundeskanzler Scholz in Sorge wegen Musk-Engagement für Rechtspopulisten

Elon Musk (l., 53) hat auf seiner Plattform X Bundeskanzler Olaf Scholz (r, 66, SPD) sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69, SPD) beschimpft. © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Boris Roessler/dpa

"Was uns wirklich besorgen muss ist, dass ein so medienmächtiger Mann wie Elon Musk sich für die extrem rechten Parteien in Europa engagiert, etwa in Großbritannien, in Deutschland, in vielen anderen Ländern", sagte der Kanzler am Rande einer Wahlkampfveranstaltung im südhessischen Schwalbach am Taunus.

"Das ist zu kritisieren", sagte Scholz, ohne Parteinamen zu nennen. Unter anderem Musks Wahlempfehlung für die AfD und sein Live-Gespräch auf X mit AfD-Chefin Alice Weidel hatten zuletzt für Kritik gesorgt.

Scholz ist nach eigenen Worten dagegen "nicht beeindruckt", wenn ein Milliardär seine wirtschaftlichen Interessen und politischen Ansichten äußere und sich einmische. "Dass das aus dem Ausland geschieht, ist neu, aber auch von der Meinungsfreiheit gedeckt", sagte er.

Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk, dem auch die Plattform X gehört, hatte Kanzler Scholz sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69, SPD) auf X beschimpft.

"Dass konservative Eigentümer von Medien heftige Kampagnen gegen sozialdemokratische Politikerinnen und Politiker machen, ist nichts Neues", sagte Scholz. "Das durften die schon immer."