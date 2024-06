Bitteres Ergebnis für Grünen: So fiel die Europawahl im Ländle aus!

Stuttgart/Fellbach - Ein bitterer Abend für die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (75). Die CDU hat die Europawahl in Baden-Württemberg klar gewonnen.

Bei der Europawahl durften diesmal landesweit 7,8 Millionen deutsche Staatsbürger ihre Stimme abgeben. Dem Statistischen Landesamt zufolge leben rund 830.000 Bürgerinnen und Bürger aus anderen EU-Staaten im Südwesten, die entscheiden konnten, ob sie in Deutschland oder in ihrem Herkunftsstaat wählen wollten.

Die Wahlbeteiligung in Baden-Württemberg ist nach Daten des Landesamts leicht gestiegen. Demnach gingen in diesem Jahr im Südwesten 66,4 Prozent der Menschen wählen. Vor fünf Jahren waren es 64,0 Prozent gewesen.

Die Christdemokraten kamen laut dem vorläufigen Endergebnis auf 32,0 Prozent der Stimmen. Die Grünen erzielten nur noch 13,8 Prozent und rutschten auf Platz drei, wie in der Nacht zu Montag aus Zahlen auf der Internetseite des Statistischen Landesamts in Fellbach bei Stuttgart hervorging.

Manuel Hagel (36, CDU) gab zusammen mit seiner Frau seine Stimme ab. © Bernd Weißbrod/dpa

Auch bundesweit gewann die CDU klar die Europawahl. Landeschef Manuel Hagel (36) sieht die Politik seiner Partei durch die Hochrechnungen gestützt. "Die Menschen vertrauen der CDU – sie stärken unseren Kurs für die bürgerliche Mitte", erklärte Hagel. Die CDU stehe für Stabilität, Vernunft und Zusammenhalt. "Das war unser Angebot, das traut man uns zu und dafür wurden wir heute gewählt."

Anton Baron (36), der Vorsitzende der AfD im baden-württembergischen Landtag sieht die Politik seiner Partei durch das Ergebnis der Europawahl bestätigt. Die Menschen interessierten "herbeifabulierte vermeintliche Skandale" nicht, sie setzten sich lieber mit tatsächlicher Politik auseinander: "Und AfD-Politik überzeugt dabei", so der Fraktionschef.



Der Fraktionschef der FDP im Landtag, Hans-Ulrich Rülke (62), zeigte sich zufrieden mit dem Abschneiden seiner Partei. "Trotz der Ampel in Berlin haben wir Liberale in Baden-Württemberg praktisch nichts verloren. Vermutlich wird die FDP in Baden-Württemberg wieder der stärkste FDP-Landesverband", teilte Rülke mit.



"Die Grünen in Baden-Württemberg verlieren brutal – noch mehr sogar als im Bundesdurchschnitt. Das zeigt klar, dass die Uhr der Grünen im Ländle abgelaufen ist." Die Liberalen jedenfalls würden 2026 eine bürgerliche Landesregierung in Baden-Württemberg anstreben, so Rülke.