Europawahl: Diese Partei will den Kampf ums (fast) ewige Leben in die Politik bringen!

Dresden - Das Altern und den Tod mit Therapien stoppen - was wie Science-Fiction klingt, sind Versprechen der "Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung".

Der gebürtige Dresdner Frank Seifert (40) tritt für die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung zur Europawahl an. © Frank Seifert

Deren Politiker treten bundesweit zur Europawahl am Sonntag an und beteuern, dass Menschen theoretisch Tausende Jahre lang leben könnten. Auch der Dresdner Softwareentwickler Frank Seifert (40) geht im Kampf um Stimmen (und gegen das Altern) in den Ring.

"Wir wollen, dass mehr staatliche Mittel, sowohl Bundes- als auch EU-Gelder, in Nicht-Pharma-Forschung gesteckt wird - Grundlagenforschung zur Bekämpfung von Alterskrankheiten. Zum Beispiel gegen Alzheimer, AIDS, Diabetes, Parkinson, Schlaganfall und Krebs", so Seifert.

Dafür soll der EU-Haushalt 40 Milliarden Euro pro Jahr lockermachen - für Verjüngungsforschung und ein neues europäisches Institut. Mittels Reparaturansatz wolle man Alterskrankheiten vorbeugen.

Forscher sollen auf molekularer und zellulärer Ebene Schäden reparieren, die sich im Alterungsprozess anhäufen.