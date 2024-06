09.06.2024 08:57 Europawahl in Hessen: Wahllokale geöffnet, eine große Neuerung

Wie in ganz Deutschland öffneten die Wahllokale für die Europawahl in Hessen am Sonntagmorgen. Erstmals dürfen auch 16- und 17-jährige Jugendliche abstimmen.

Wiesbaden - In Hessen hat mit dem Öffnen der Wahllokale um 8 Uhr die Europawahl begonnen - wie im übrigen Deutschland auch. Seit 8 Uhr am Sonntagmorgen sind rund 4,85 Millionen Hessinnen und Hessen zur Europawahl stimmberechtigt. © Andreas Arnold/dpa Bis 18 Uhr können hessenweit rund 4,85 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Sie entscheiden über die künftige Sitzverteilung im EU-Parlament. Unter den Wahlberechtigten sind rund 100.000 Jugendliche im Alter von 16 oder 17 Jahren. Diese Altersgruppe darf in Hessen erstmals landesweit an einer Wahl teilnehmen. Die Stimmzettel listen 34 Parteien und sonstige politische Vereinigungen auf. Das bundesweite wie auch das hessische Wahlergebnis wird nicht vor 23 Uhr veröffentlicht, da erst dann in Italien die Wahllokale schließen. Die Abstimmung darüber, welche Abgeordneten Deutschland künftig im EU-Parlament vertreten, gilt als Stimmungstest für die Parteien. Europawahl 2024 Europawahl 2024: Von der Leyen hat ihre Stimme abgegeben Gewählt werden 720 EU-Abgeordnete. Deutschland ist derzeit mit 96 Frauen und Männern in dem Parlament vertreten, das sowohl in Straßburg als auch in Brüssel tagt. Bei der Abstimmung 2019 waren sieben Politiker und Politikerinnen aus Hessen gewählt worden: zwei Bewerber der CDU sowie ein Grüner, ein Sozialdemokrat, eine AfD-Politikerin, eine Vertreterin der FDP und ein Politiker der Freien Wähler. Erstmals Wahlrecht für Jugendliche im Alter von 16 oder 17 Jahren: Neues Hoch bei Wahlbeteiligung? Die CDU war bei der Europawahl in Hessen 2019 mit 25,8 Prozent der Stimmen stärkste Kraft geworden. Dahinter waren die Grünen gelandet mit 23,4 Prozent. Die SPD konnte 18,4 Prozent der Wählerstimmen gewinnen, die AfD 9,9 Prozent, die FDP 6,4 Prozent und die Linke 4,4 Prozent. Vor fünf Jahren lag die hessische Wahlbeteiligung bei 58,4 Prozent.

Titelfoto: Andreas Arnold/dpa