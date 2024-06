Kommentar zur Europawahl: Das funktioniert so einfach nicht!

Die Europawahl ist vorbei und die nächste steht erst wieder in fünf Jahren an. Unser Chefreporter Politik blickt auf die vergangenen Wochen zurück.

Von Paul Hoffmann

Berlin/Brüssel - Die Europawahl ist vorbei und selten wurde sie öffentlich so begleitet wie in diesem Jahr. Doch politische Klarheit herrscht am Tag danach keinesfalls, ganz im Gegenteil. Viel mehr wächst in uns die Erkenntnis, dass das alles so einfach nicht mehr funktioniert - und das aus zwei entscheidenden Gründen.



CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nahm gar das Wort "Vertrauensfrage" in den Mund und meinte damit natürlich den Kanzler. Was die zahlreichen Kritiker an diesem Abend aber (dankend) vergaßen: Bei der Europawahl ging es gar nicht um deutsche Belange, sondern viel mehr darum, wie sich die Europäische Union in den kommenden Jahren aufstellen soll. Doch genau an dieser Stelle setzt das zweite große Problem dieser Wahl an: Wer hat schon Ahnung davon, was da in Brüssel passiert? Trotz einiger guter Kampagnen und jeder Menge punktueller Aufklärung vor Ort hat es die EU auch im Jahr 2024 nicht geschafft, den Bundesbürgern in Breite zu erklären, wie sie eigentlich funktioniert.

Europa hat sein Parlament neu gewählt. © Paul Hoffmann

Die EU hat erneut eine Chance vertan