ZDF-Politbarometer: Was halten die Deutschen von Merz' "Stadtbild"-Aussage?

Mainz - Mit seiner "Stadtbild"-Aussage hat Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU ) für viel Diskussion gesorgt. Für das neueste ZDF-Politbarometer wurden nun die Menschen in Deutschland gefragt, wie sie zu diesem Thema stehen.

Mit seiner Aussage zum Stadtbild hat Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) für eine lebhafte Diskussion gesorgt. © Angar Haase/dpa

Merz hatte in einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche ein nicht näher erläutertes problematisches Stadtbild mit "Rückführungen in sehr großem Umfang" in Verbindung gesetzt und war damit auf teils heftige Kritik gestoßen.

Allerdings bekommt der Bundeskanzler von den befragten Wahlberechtigten für seine Aussage viel Zustimmung. 63 Prozent sind der Meinung, Merz habe recht. Nur 29 Prozent finden dies nicht (der Rest zu 100 Prozent antwortete hier und im Folgenden jeweils: "weiß nicht").

In diesem Zusammenhang wurden die Menschen in Deutschland auch gefragt, wie sicher sie sich an öffentlichen Orten und Plätzen fühlen. Darauf antwortete eine klare Mehrheit von 66 Prozent mit "sehr sicher" oder "eher sicher". 33 Prozent fühlen sich "eher unsicher" (23 Prozent) oder "sehr unsicher" (8 Prozent). Dabei gibt es zwischen Männern und Frauen so gut wie keinen Unterschied.

Auch mit Geflüchteten in der eigenen Wohngegend haben die wenigsten der Befragten sehr große oder große Probleme. 18 Prozent äußerten dies, während 74 Prozent angaben, nicht so große oder keine Probleme zu haben.