Sie finden am wenigsten Beachtung: Diese humanitären Krisen hat die Welt vergessen

Bonn - Tagtäglich lesen, hören oder sehen wir in den Medien Berichte über humanitäre Krisen, die uns bewegen und betroffen machen. Seien es der russische Angriff auf die Ukraine, die Lage in Gaza oder im Jemen. Doch es gibt auf der Welt noch eine ganze Reihe anderer Krisen, die so gar keine Beachtung finden. Ein Bericht der Nichtregierungsorganisation CARE verleiht diesen jetzt Aufmerksamkeit.