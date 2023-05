"Was mir Hoffnung gibt, ist die nächste Generation": So lief Obamas Berlin-Auftritt

Barack Obama ist in Deutschland ein gerne gesehener Gast: In Berlin philosophiert der frühere US-Präsident über Demokratie und politische Führung.

Berlin - Trotz Kritik an seinem politischen Vermächtnis bleibt Barack Obama (64) in Deutschland ein gerne gesehener Gast: In Berlin philosophiert der frühere US-Präsident auf großer Bühne über Demokratie und politische Führung.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (64) traf anlässlich seines Berlin-Besuchs auch Bundeskanzler Olaf Scholz (61, SPD) zum Mittagessen. © Michael Kappeler/dpa Ganz zum Schluss - nach 60 Minuten - wendet sich Barack Obama mit eindringlichen Worten zum Klimawandel nochmal direkt an sein Publikum. "Was mir Hoffnung gibt, ist die nächste Generation", sagt der frühere US-Präsident am Mittwochabend in Berlin. "Wenn ich um die Welt reise, stelle ich fest, dass diese Generation junger Menschen intelligent, idealistisch und innovativ ist." Und doch spüre sie manchmal eine Last, die entmutigen könne. "Ich möchte euch sagen, dass es eine freudige Verantwortung ist. Es ist ein großes Privileg, auf diese Welt einzuwirken und sie zu verbessern." Dann der Appell: "Und für die Älteren hier lautet meine Botschaft: Geht ihnen dabei aus dem Weg." Es folgt tosender Applaus in der blau beleuchteten Halle am Ostbahnhof - blau wie die Farbe seiner demokratischen Partei in den USA. Auch wenn Barack Obama seit 2017 kein US-Präsident mehr ist, weiß er immer noch die Massen in seinen Bann zu ziehen. Barack Obama Trotz Corona-Beschränkungen: Obama feiert mit fast 700 Leuten Geburtstag Moderator Klaas Heufer-Umlauf (39) führt durch den Abend und spricht mit Obama über dessen Sicht auf aktuelle politische Themen wie den Klimawandel und gute politische Führung. Während der einstige Chef im Weißen Haus Kritik an seinem politischen Wirken zu kontern weiß, zeigt er sich menschlich nahbar - und fehlbar. "Fragen Sie meine Frau Michelle, ich habe zehnmal am Tag Unrecht", scherzt der 61-Jährige.

Barack Obama in Berlin: Der frühere US-Präsident wird gefeiert wie ein Popstar