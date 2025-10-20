 882

AfD will Trump zum Ehrenbürger dieser deutschen Stadt machen

Für sein Engagement zur Befriedung des Israel-Krieges will die AfD im Landkreis Bad Dürkheim US-Präsident Donald Trump zum Ehrenbürger machen.

Von Wolfgang Jung

Bad Dürkheim/Kallstadt - US-Präsident Donald Trump (79) soll nach dem Willen der AfD in Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) die Ehrenbürgerwürde des pfälzischen Landkreises erhalten.

Ist US-Präsident Donald Trump (79) bald Ehrenbürger im rheinland-pfälzischen Landkreis Bad Dürkheim?
Ist US-Präsident Donald Trump (79) bald Ehrenbürger im rheinland-pfälzischen Landkreis Bad Dürkheim?  © Bild-Montage: dpa/dpa-Zentralbild/Jens Büttner, dpa/Mark Schiefenbein

"Auslöser für unseren Antrag im Kreistag ist, dass Donald Trump den Israel/Gaza-Konflikt befriedet und dafür gesorgt hat, dass die israelischen und acht deutsche Geiseln freigekommen sind", sagte der örtliche AfD-Fraktionsvorsitzende Thomas Stephan (55) der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Er verwies auf Trumps Vorfahren, die aus dem Ort Kallstadt im Landkreis Bad Dürkheim kommen.

Der Landkreis Bad Dürkheim bestätigte einen entsprechenden Antrag der AfD-Kreistagsfraktion.

"Keine Könige": Millionen gehen in den USA gegen Trump auf die Straße
Donald Trump "Keine Könige": Millionen gehen in den USA gegen Trump auf die Straße

In der Sitzung am 29. Oktober werde darüber beraten und entschieden. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (62) teilte der dpa mit, er wolle der Entscheidung des Kreistags nicht vorgreifen, könne sich aber nicht vorstellen, dass die Anträge der AfD-Fraktion eine Mehrheit finden.

Trumps Vorfahren stammen aus der Gemeinde Kallstadt im Landkreis Bad Dürkheim.
Trumps Vorfahren stammen aus der Gemeinde Kallstadt im Landkreis Bad Dürkheim.  © Landp Jass/dpa

"Unabhängig davon, ob man überhaupt einen Ehrenbürger Donald Trump will, muss die Frage der Ehrenbürgerschaft und gegebenenfalls der Kriterien hierzu in den Kreisgremien intensiv beraten werden", meinte der CDU-Politiker.

