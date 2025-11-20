Trump macht Weg frei: Epstein-Akten müssen freigegeben werden

US-Präsident Donald Trump hat ein Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten unterschrieben.

Von Anna Ringle, Franziska Spiecker Washington, D. C. (USA) - Er hatte sich lange gewehrt, jetzt hat sich US-Präsident Donald Trump (79) dem Druck des US-Parlaments gebeugt: Der Republikaner unterschrieb ein Gesetz zur Freigabe von Ermittlungsakten zum Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66).

US-Präsident Donald Trump (79) hat ein Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten unterschrieben. (Archivfoto) © Manuel Balce Ceneta/AP/dpa Das teilte der Republikaner auf der Plattform Truth Social mit - nachdem zuvor das Repräsentantenhaus und der Senat den Gesetzentwurf gebilligt hatten. Innerhalb von 30 Tagen soll nun das Justizministerium die Dokumente veröffentlichen. Ob das wirklich die Aufklärung bringt, die sich viele Amerikaner erhoffen, bezweifeln Kritiker allerdings. Laut Gesetz soll das Justizministerium nicht als geheim eingestufte Epstein-Akten spätestens 30 Tage nach Inkrafttreten veröffentlichen. Spätestens Mitte Dezember müsste das also passieren. Donald Trump Wegen Epstein-Akten: Langjährige Unterstützerin von Donald Trump in Lebensgefahr? Im Fokus stehen Unterlagen des US-Justizministeriums, der Staatsanwaltschaft und der Bundespolizei FBI, die die Ermittlungen gegen Epstein dokumentieren und Informationen zu seiner Haft enthalten.

Kritiker zweifeln an kompletter Aufdeckung des Epstein-Skandals