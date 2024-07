Attentat auf Donald Trump: Polizei geht von einem Einzeltäter aus, Biden warnt

Die Waffe sei am Tatort neben der Leiche des Schützen gefunden worden. Das Gewehr sei legal gekauft worden – allerdings vom Vater des Täters. Wie der Schütze an die Waffe gekommen sei, sei noch unklar.

Das FBI habe darin bestätigt, dass der 20 Jahre alte Attentäter bei der Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania am Samstag mit einem halbautomatischen Gewehr vom Typ AR-15 geschossen habe, berichtete unter anderem die "New York Times".

Eine abendliche Ansprache aus dem Büro des Präsidenten – in diesem Fall Joe Biden (81) –, die live im Fernsehen übertragen wird, ist krisenhaften Momenten und großen Zäsuren im Land vorbehalten. © Erin Schaff/Pool The New York Times/AP/dpa

Mit Blick auf das schockierende Attentat auf den 78-Jährigen hat US-Präsident Joe Biden (81) nun vor Gewalt im Wahlkampf gewarnt.

"Wir lösen unsere Meinungsverschiedenheiten an der Wahlurne. So machen wir es - an der Wahlurne, nicht mit Kugeln", sagte er bei einer seltenen Ansprache an die Nation aus dem Oval Office im Weißen Haus.

Die politische Debatte im Land sei sehr hitzig geworden. "Es ist Zeit, sie abzukühlen", mahnte er. "Wir alle haben die Verantwortung, das zu tun."

Gewalt sei nie eine Lösung, betonte Biden. "Wir sind keine Feinde."