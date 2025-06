Musiker John Legend schießt gegen Trump: "Niemand mehr sicher sein"

Musiker John Legend (46) positioniert sich klar gegen den US-Präsidenten Donald Trump. © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

"Ich denke, wir haben noch eine Demokratie, aber wir sehen die Anfänge eines Gleitens in ein autoritäres Regierungssystem", sagte er der Deutschen Presse-Agentur vor seinem einzigen Deutschland-Konzert an diesem Samstag (7. Juni) in München.

"Wenn wir dorthin gehen, wird niemand mehr sicher sein, vor allem diejenigen nicht, die sich entscheiden, ihre Stimme zu erheben, die sich entscheiden, zu widersprechen. Es wird zum Risiko für ihre Leben und ihre Existenz. Wir haben das in anderen Ländern gesehen und es könnte auch bei uns passieren, wenn wir nicht aufpassen."

Der Sänger ("All of Me") war im vergangenen Jahr Unterstützer der Demokraten und trat auf einem ihrer Parteitage auf - und er will weiter gegen Trump kämpfen.

"Wir haben derzeit einen politischen Anführer, mit dem ich absolut nicht übereinstimme und wir führen ein politisches Programm aus, dem ich stark widerspreche", sagte er der dpa.