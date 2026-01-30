"Das tut mir aufrichtig leid": Schafroth entschuldigt sich für Flaggen-Skandal in Grönland

Memmingen/Nuuk - Nach heftiger Kritik aus Grönland wegen eines US-Flaggen-Drehs für die NDR-Satiresendung "Extra 3" hat sich Kabarettist Maxi Schafroth (41) dafür entschuldigt.

Maxi Schafroth (41) verärgerte die Grönländer. © INA FASSBENDER / AFP

In der Situation sei der satirische Kontext "nicht erkennbar" gewesen, sagte Schafroth der Deutschen Presse-Agentur. "Das hat einige irritiert, das tut mir aufrichtig leid."



Schafroth hatte sich während des Drehs auf Grönland als US-Regierungsmitglied ausgegeben und versucht, eine US-amerikanische Flagge auf einem öffentlichen Platz zu hissen. Dafür wurde ihm ein Bußgeld aufgebrummt, wie der NDR bestätigte - allerdings ohne Schafroths Namen zu nennen.

"1000 Kronen, das sind ungefähr 130 Euro, die konnte ich direkt auf der Polizeiwache in bar bezahlen", sagte der Kabarettist der dpa.

"Ich saß dort relativ lange, auch weil die grönländische Polizei darum bat, andere "Extra 3"-Videos zu sehen, um unsere Arbeit zu verstehen, und ich war erleichtert, dass sie lachen mussten, als ich als Priester mit einem E-Scooter "Habemus papam" rufend über den Petersplatz gefahren bin."