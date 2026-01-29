Deutsche Satire-Show sorgt für Skandal in Grönland: "Schäm dich! Du Idiot!"

München/Nuuk - Mit so viel Gegenwind hatten die Macher der NDR-Satire-Show "Extra 3" wohl nicht gerechnet!

Maxi Schafroth (41) versuchte die US-Flagge in Grönlands Hauptstadt Nuuk zu hissen. © INA FASSBENDER / AFP (Montage)

Komiker Maxi Schafroth (41), der unter anderem Synchronsprecher der TV-Figur "Pumuckl" ist, versuchte am Mittwoch im Rahmen eines Drehs zu der Sendung, in Grönlands Hauptstadt Nuuk die US-Flagge zu hissen.

Auf einem Video auf "X" ist zu sehen, wie ihn Mitarbeiter des örtlichen Kulturzentrums davon abhalten.

Mit der Aktion wollte man offenbar die Übernahmefantasien von Donald Trump (79) aufs Korn nehmen. Die Einheimischen fanden diesen Scherz jedoch alles andere als witzig.

"Wenn Sie unsere Werte nicht respektieren, warum sind Sie dann in Nuuk?!", schrieb der grönländische Aktivist Orla Joelsen auf "X". "Das hat hier in Grönland auf Facebook heftige Emotionen ausgelöst. Schäm dich! Du Idiot!"

Joelsen schrieb weiter, dass sich Schafroth als Vertreter der US-Regierung ausgeben habe. Die Polizei sei über den Vorfall informiert worden.