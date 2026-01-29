"Ich bin sein größter Fan": Nicki Minaj steht Donald Trump eng zur Seite

Washington, D.C. (USA) - Nachdem die selbst ernannte Barbie-Rapperin Nicki Minaj (43) in der vergangenen Woche bereits für Schlagzeilen gesorgt hatte, legte sie nun nach: Bei einer Veranstaltung bezeichnete sich die 43-Jährige offen als "Nummer-eins-Fan" von US -Präsident Donald Trump (79).

Auf der Bühne verkündete Nicki Minaj (43) stolz: "Ich bin der Nummer-eins-Fan des Präsidenten." © Foto von WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Schon in der Vergangenheit war Minaj für ihre Trump-Unterstützung heftig kritisiert worden. Doch davon zeigt sie sich unbeeindruckt. Im Gegenteil: Bei einem Event des US-Finanzministeriums in Washington brachte sie ihre Loyalität erneut öffentlich zum Ausdruck, wie BBC berichtet.

Beim Treffen zur Vorstellung der sogenannten "Trump Accounts" erklärte die "Super Bass"-Interpretin: "Ich bin wahrscheinlich der Nummer-eins-Fan des Präsidenten und das wird sich auch nicht ändern."

Kritik und Gegenwind würden sie nicht abschrecken, sondern im Gegenteil motivieren. "Die Anfeindungen oder das, was Leute sagen, betreffen mich überhaupt nicht. Sie motivieren mich sogar, ihn noch mehr zu unterstützen", erklärte sie vor dem Publikum.

Zugleich wehrte sich Minaj gegen das, was sie als Mobbing und Schmutzkampagnen gegen Trump bezeichnete: "Wir werden nicht zulassen, dass sie damit durchkommen." Sie betonte, Trump habe "viel Rückhalt" und "Gott beschütze ihn".