Donald Trump vergleicht Biden-Regierung mit der Gestapo

Trump hat mittlerweile vier Strafverfahren in verschiedenen Bundesstaaten am Hals, die seiner Meinung nach von der Biden-Regierung in Gang gesetzt wurden.

Bei einer privaten Spendenveranstaltung in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida verglich Trump die derzeitige Regierung unter Präsident Joe Biden mit der Gestapo - der Geheimen Staatspolizei während der Zeit des Nazi-Regimes 1933 bis 1945.

Trump steht derzeit im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar in New York vor Gericht. Es ist der erste Strafprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Der 77-Jährige ist auch in anderen Fällen angeklagt, wobei er jedes juristische Vorgehen gegen ihn als politisch motiviert beklagt. Auch nach einer möglichen Verurteilung und selbst im Falle einer Gefängnisstrafe dürfte Trump bei der Präsidentenwahl antreten.