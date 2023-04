Donald Trump wettert trotz Warnung gegen Richter und seine Familie: "Trump-Hasser"

New York City (USA) - Donald Trump (76) muss sich derzeit wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen vor Gericht verantworten. Obwohl der Richter eine deutliche Warnung an den ehemaligen US-Präsidenten richtete, wandte sich dieser nur sechs Stunden später mit ernsten Vorwürfen an die Öffentlichkeit.