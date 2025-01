11.01.2025 12:41 Ein teurer Start ins Amt: Trumps Pläne sollen über 100 Milliarden Dollar kosten!

Donald Trump plant zu Beginn seiner Amtszeit bereits eine große Menge an Verordnungen umzusetzen. Schon am ersten Tag will er mindestens 100 unterzeichnen.

Von Calvin Schröder

Washington, D.C. (USA) - Der designierte US-Präsident Donald Trump (78) plant seine Präsidentschaft mit einem Maßnahmenpaket zu starten, das es in sich hat. Bereits am ersten Tag seiner Amtszeit will er mehr als 100 Verordnungen unterzeichnen. Während des Wahlkampfs dachte Trump darüber nach, einen kleinen Schreibtisch im Kapitol zu haben, damit er schon bei seiner Amtseinführung mit dem Unterzeichnen starten kann. © Aaron Chown / POOL / AFP Im Zentrum seiner Agenda steht das Thema Migration. Dazu gehört natürlich auch die Mauer an der Grenze zu Mexiko. Die war ein zentraler Punkt seiner ersten Amtszeit, wurde aber nie fertiggestellt. Außerdem plant Trump die Errichtung von Abschiebezentren für Ausreisepflichtige. So soll auch die Abschiebung von schätzungsweise einer Million Menschen, die laut Gerichtsbeschluss nicht in den USA bleiben dürfen, umgesetzt werden. Senator James Lankford erklärte dazu, dass Trump sich zunächst auf die kürzlich eingereisten oder auf Kriminelle konzentrieren wird. Donald Trump Gericht hat entschieden: Trump bleibt verurteilter Straftäter Neben der Migrationspolitik stehen auch Änderungen in Energiepolitik, Arbeitsrecht, Bildung sowie möglicherweise bei Impfungen in Aussicht. Mit dem Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko startete Trump bereits zu seiner ersten Amtszeit, jetzt will er das teure Vorhaben beenden. © OLIVIER TOURON / AFP Obwohl Maßnahmen, wie diese am ersten Tag einer neuen Präsidentschaft üblich sind, übertrifft das von Trump angestrebte Ausmaß alles bisher Dagewesene. Alleine die Pläne zum Mauerbau und den Abschiebungen belaufen sich laut Senatoren auf etwa 100 Milliarden US-Dollar.

