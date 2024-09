Er wollte Trump auf dem Golfplatz erschießen! Neue Details über den Schützen bekannt

Nach allem was bekannt ist, fühlt sich Ryan Wesley Routh der Ukraine offenbar besonders verbunden.

Nun fragt sich die Welt, wer der Schütze ist, der mit einer Waffe in der Hand bis auf 300 Meter an den ehemaligen Präsidenten herangekommen ist.

Auf Hawaii gründete der Unternehmer eine Firma für Tiny-Houses. Dann rutsche er ab. © PR/campboxhonolulu

2022 war Routh in die Ukraine gereist, wollte helfen und gegen die Russen kämpfen, so berichtet es "New York Post" Seitdem trommelte Routh unermüdlich für das bedrängte Land, wurde zum Aktivisten, ging regelmäßig auf Kundgebungen und sammelte Spendengelder.

Grotesk: Offenbar versuchte der 58-Jährige über Facebook "afghanische Kämpfer" für den Krieg in der Ukraine anzuheuern, offenbar erfolglos. Später versuchte er eine "Freiwilligenlegion" für das bedrängte Taiwan aufzustellen, auch das nur mit mäßigem Erfolg.

Erst im Mai zog der bekennende Anhänger der Demokratischen Partei mit seiner Freundin und seinem erwachsenen Sohn nach Hawaii. Dort gründete Routh eine Baufirma, die sich auf Tiny-Houses spezialisiert hat.