"F*ck you": Trump-Sieg löst Welle der Hysterie unter Demokraten aus

USA - Die US-Wahl 2024 ist gelaufen. Donald Trump (78) ging als souveräner Sieger der wohl wichtigsten Volksabstimmung der Welt hervor, was rund die Hälfte des tief gespaltenen Landes in einen Zustand purer Euphorie versetzte. Gewiss keine Freudentränen vergoss hingegen ein Großteil aller Demokraten, dessen Kandidatin Kamala Harris (60) eine ganz andere Richtung für die USA angepeilt hatte.

Auf seinem Kanal "@RealAlexJones" sind die Tränen und Wut jener zu sehen, die den kommenden Präsidenten am allerliebsten hinter Gittern sehen würden.

Einer, der garantiert seine Gaudi an den "Nervenzusammenbrüchen" der demokratischen Anhänger fand, war der rechtsextreme Radiomoderator Alex Jones, der sich mit rund 3 Millionen Followern zudem einer enormen Beliebtheit erfreut.

Sie können es einfach nicht fassen! Allein der Gedanke an eine weitere Präsidentschaft Trump stürzte viele liberal eingestellte Amerikaner unmittelbar nach Bekanntwerden des Ergebnisses in die politische und vielleicht sogar persönliche Depression.

Die Reaktionen auf die Reaktionen in den sozialen Medien sind ebenso gespalten wie die Gesellschaft der USA. Zum einen erhielt der rechte Urheber des hämisch gemeinten Posts viel Zustimmung aus seiner Blase. Damit waren Verständnis oder gar Mitleid für die empörten Trump-Ablehner alles andere als zu erwarten. Aus Harris-nahen Kanälen sieht das natürlich ganz anders aus.

Die jungen Menschen, die sich vor den MAGA ("Make America Great Again")-Projekten so sehr fürchten, werden sich mit dem Gedanken an eine republikanisch geprägte Regierung also "anfreunden" müssen - ob es ihnen passt, oder nicht.