FBI gibt Update zu Ermittlungen nach Schüssen auf Donald Trump: Das ist jetzt bekannt

Inzwischen äußerten sich auch ehemalige Mitschüler des 20-Jährigen über ihn. Demnach sei er damals gemobbt worden. Lest mehr dazu im TAG24-Artikel " Thomas Matthew Crooks: Mann, der auf Donald Trump schoss, wurde in der Schule 'so oft schikaniert' ".

Am Samstagabend schoss ein 20-Jähriger bei einer Wahlkampfveranstaltung auf den Ex-Präsidenten der USA. Die Kugel streifte Trump am Ohr, Blut lief daraufhin in sein Gesicht. Der Schütze wurde zwar in der Folge erschossen. Zuvor erwischte dieser jedoch einen geliebten Familienvater, der den Schussverletzungen erlag, sowie zwei weitere Besucher des Events.

Das FBI ermittelt in der Angelegenheit als US-Bundesbehörde, vergleichbar mit der deutschen Bundespolizei.