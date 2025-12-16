Regisseur Rob Reiner ermordet: Donald Trump schießt heftige Giftpfeile in Richtung des Toten

Los Angeles (USA) - Regisseur und Schauspieler Rob Reiner (✝78, "Harry und Sally") wurde am Sonntag zusammen mit seiner Ehefrau Michele (✝68) tot in seinem Haus in Los Angeles entdeckt. US-Medien zufolge werde Sohn Nick (32) verdächtigt , seine Eltern ermordet zu haben. Die Tat löste Entsetzen aus. Offenbar nicht bei US-Präsident Donald Trump (79).

US-Präsident Donald Trump (79) und der ermordete Regisseur Rob Reiner waren sich wohl nicht ganz grün. © Evan Vucci/AP/dpa

Der aktuell wohl mächtigste Mann der Welt zeigte nach der Todesnachricht wenig Anteilnahme. Trump teilte auf seiner Plattform "Truth Social" heftig aus und schoss Giftpfeile in Richtung des getöteten Filmemachers.

"Letzte Nacht ereignete sich in Hollywood etwas sehr Trauriges. Rob Reiner, ein gequälter und kämpfender, aber einst sehr talentierter Filmregisseur und Comedian, ist zusammen mit seiner Frau Michele verstorben", schrieb der 79-Jährige.

Reiner sei "angeblich aufgrund der Wut" umgekommen, die er bei anderen "durch seine massive, unnachgiebige und unheilbare Erkrankung an einer geistig lähmenden Krankheit namens TRUMP DERANGEMENT SYNDROME, manchmal auch als TDS bezeichnet", ausgelöst habe.

Trump warf Reiner "Paranoia" vor, dass er von ihm besessen gewesen sei und andere Menschen damit in den Wahnsinn getrieben habe.